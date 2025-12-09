В Москве гражданку Узбекистана приговорили к 15 годам

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии 33-летнюю гражданку Узбекистана за пособничество в финансировании боевиков международного террористического сообщества "Катиба Таухид валь-Джихад", воюющего на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд приговорил Уринбоеву Махбубахон Хусанбой кизи к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Гражданка Узбекистана признана виновной в пособничестве в финансировании террористической деятельности (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, фигурантка дела вину не признала.

Судом установлено, что Уринбоева, выражая поддержку лицам, воюющим на территории Сирийской Арабской Республики (САР) в составе международного террористического сообщества "Катиба Таухид валь-Джихад", структурно входящего в международную террористическую организацию "Хейат Тахрир аш-Шам", которая осуществляет террористическую деятельность на территории САР, действуя с целью оказания содействия в организации финансирования членов указанного террористического сообщества и по указанию радикалов в октябре 2022 года, находясь в Москве, предоставила реквизиты своей банковской карты и доступ в личный кабинет в мобильном банке. "На карту от иного лица поступили деньги в сумме 6 500 рублей, которые в дальнейшем были направлены радикалами на финансирование указанных террористических сообществ", - уточнила представитель суда.

По ее словам, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.