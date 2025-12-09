Стали известны подробности убийства младенца матерью в Санкт-Петербурге

В СМИ появились подробности убийства младенца матерью из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Согласно информации издания, мать ждала ребенка целых пять лет. В соцсетях она регулярно писала о том, как ей было тяжело забеременеть. При этом, когда женщина все же смогла зачать ребенка, она стала рассказывать о тщательной подготовке к родам — по ее словам, перед появлением малыша она вылечила несколько болезней, похудела на 18 кг и вышла из токсичного брака.

Об убийстве младенца стало известно 9 декабря. Согласно информации СК, спустя 16 дней после родов тело ребенка нашли в квартире на улице Ушинского — по версии обвинения, мать осознанно утопила его в тазе с водой. Сама женщина заявила, что у нее пропало молоко – она решила, что не сможет вырастить ребенка, после чего пошла на убийство.

Женщине уже предъявили обвинение в убийстве новорожденного. Теперь ей грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.