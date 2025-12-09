Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

Жительница Ирландии Джеки Секстон урегулировала конфликт с отелем, из окна которого выпала в первую брачную ночь. Об этом сообщает Irish Examiner.

29 февраля 2020 года Джеки и ее новоиспеченный муж Кристофер вернулись в отель после свадьбы. Они много выпили, были очень уставшими, и мужчина ушел мыться. Тем времен молодая жена разделась, села в одном нижнем белье на подоконник, закинула ноги на стол и закурила.

Когда Кристофер вышел из ванной, Джеки в номере не было. Мужчина сразу обратил внимание на открытое окно и вскоре услышал какие-то стоны с улицы. Он выглянул в окно и увидел внизу жену. Она упала со второго этажа, с высоты 6-8 метров, и лежала на заснеженном асфальте.

В больнице Джеки диагностировали переломы ребер, коллапс легкого, травы спины, ноги и бедра, а также инфаркт почки. Женщине пришлось пережить множество операций и пройти долгую реабилитацию. Сначала она могла передвигаться только на инвалидной коляске, затем — при помощи костылей. Сейчас она обходится без них, однако больше не может быть такой же активной, как раньше.

После произошедшего Джеки подала на отель в суд. Она обвиняла его в недостаточном обеспечении безопасности постояльцев. В ответ представители отеля заявили, что все их окна соответствовали требованиям безопасности. Тяжба длилась пять лет, пока адвокаты с обеих сторон не пришли к общему соглашению.

Ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине 26-летняя девушка впала в кому в первую брачную ночь. Ее не стало в больнице через несколько дней после свадьбы.