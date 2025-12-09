В Подмосковье сын до смерти избил 76-летнюю мать во время ссоры

В Московской области возбуждено уголовное дело после гибели 76-летней женщины, которую, по данным следствия, до смерти избил ее собственный сын. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по региону со ссылкой на материалы расследования.

Конфликт между 53-летним мужчиной и его матерью произошел 6 декабря в их доме. По версии следствия, во время ссоры подозреваемый нанес пожилой женщине несколько сильных ударов по лицу и в области груди. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Мужчина был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками правоохранительных органов. Ему уже предъявлено официальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. В настоящее время следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз, которые должны установить все детали трагедии.