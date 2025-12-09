Кассационный суд подтвердил изъятие недвижимости и денег у экс-депутата от Сочи

Законность решения Центрального районного суда Сочи об изъятии в доход государства недвижимости на миллионы рублей и наличных у бывшего депутата курортного города подтвердил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

Как сообщили в пресс-службе суда, речь идет об экс-депутате Сергее Эксузяне.

По материалам дела известно, что депутат купил шесть объектов недвижимости, а на его счетах оказались 110 миллионов рублей, полученных коррупционным путем.

"Среди объектов недвижимости 4 постройки и 2 земельных участках общей площадью более 10 000 квадратных метров, приобретенные на доходы, законность которых не подтверждена", - отметили в пресс-службе Четвертого кассационного суда.

В кассационный суд после решения в суде Сочи обратился адвокат ответчика, требуя отменить предыдущие вердикты. Однако все принятые акты остались в силе.