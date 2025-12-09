Искали две недели: что случилось с найденной в реанимации моделью Тартановой

Модель Анжелику Тартанову почти две недели искали по всей Москве. Она не выходила на связь с родственниками, а соседи видели, как девушка выходила из своей квартиры с неизвестным мужчиной. Позднее ее нашли в реанимации в тяжелом состоянии, ей сделали трепанацию черепа. Перед исчезновением модель поссорилась с новым кавалером. Что могло случиться с Тартановой, выясняла «Вечерняя Москва».

Как пропала модель

Модель Анжелика Тартанова, живущая в Москве, перестала выходить на связь еще 28 ноября. Первой тревогу забила ее сестра Анастасия. По ее словам, Анжелика обычно «не выпускала телефон из рук» и всегда быстро отвечала на звонки и сообщения. Родственница тут же заявила в полицию о пропаже 33-летней сестры и попросила знакомого заехать в квартиру Анжелики.

— Знакомый этот поехал (в квартиру — прим. «ВМ»), где она живет. В почтовом ящике нашел ключи. Он открыл (квартиру — прим. «ВМ») — все документы, все телефоны, все лежало там, — рассказала еще одна знакомая Анжелики.

Еще в квартире лежали наполовину собранные чемоданы. Следов борьбы не было.

Последними Анжелику видели соседи. Они рассказали, что в день пропажи девушка вышла из квартиры вместе с неким мужчиной, который выглядел старше нее. С тех пор модель искали полторы недели.

Нашли в реанимации

Ко вторнику, 9 декабря, Анжелику наконец нашли в отделении нейрохирургии Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова. Mash утверждает, что к этому моменту девушка находилась там уже третью неделю — она сама вызвала скорую помощь еще 23 ноября.

Первоначально Анжелику доставили в реанимацию с отеком и ушибом головного мозга, состояние модели оценивалось как тяжелое. Девушка перенесла две сложные операции. Медикам пришлось провести трепанацию черепа (проделать в нем отверстие), чтобы удалить гематому и стабилизировать состояние потерпевшей.

Портал MSK1 пишет, что девушка находится в сознании, но не разговаривает. А по данным Mash, Анжелика смогла рассказать врачам, что ее избил знакомый в квартире на Университетском проспекте. Информацию об этом передали в правоохранительные органы.

Состоятельный кавалер и ссора

Анжелика Тартанова родом из Мостовского поселка (Краснодарский край). Она была замужем и воспитывала сына, но когда ребенку было 16 лет, пара развелась. После этого Анжелика оставила мальчика на попечение бывшего супруга и переехала в Москву. Девушка стала вести блог, ходить на вечеринки и фотографироваться со звездами. Себя она позиционировала как модель, пишет «Комсомольская правда». А два года назад у Анжелики умерла мать.

В Москве Анжелика познакомилась с новым мужчиной, который стал ее обеспечивать. Родственникам девушка рассказывала, что ее новый кавалер состоятельный и имеет бизнес в сфере строительства. РЕН ТВ пишет, что речь идет о 40-летнем предпринимателе по имени Дмитрий, который живет в «Москве-Сити». Анжелика жила вместе с ним. В личном дневнике модель писала, что кавалер «не может спать и дышать» без нее. Еще она хвасталась подругам своим новым возлюбленным.

— Я его, наверное, всю жизнь искала. Не сглазить бы. Я думала, что таких уже не существует. Как-то все сама всегда делала, — хвасталась девушка подругам.

По словам знакомых и сестер Анжелики, Дмитрий во всем контролировал модель, запрещал ей видеться с подругами и летать домой к родственникам. Из-за этого летом у девушки сорвалась поездка в Краснодар. Знакомые тоже отмечали, что в последнее время Анжелика стала «нелюдимой». За два дня до исчезновения Анжелика поссорилась с кавалером и съехала от него на новую квартиру.

Причастен ли Дмитрий к избиению Анжелики, в полиции пока не раскрывают. О самом мужчине мало что известно. Он был дважды женат, у него трое детей. По словам Анжелики, ее кавалер строил себе дом в Подмосковье и периодически возил ее туда.

Похожая история произошла с моделью Марией Ковальчук в Дубае. Девушка отпраздновала день рождения у шейха, а затем перестала выходить на связь. Спустя восемь дней ее нашли на обочине с жуткими переломами. Родственники считают, что потерпевшая могла попасть в сексуальное рабство.

В октябре белорусскую певицу Веру Кравцову убили и продали на органы в Мьянме. До этого девушку пригласили в Таиланд в качестве модели, а затем вывезли в другую страну и заставили работать на онлайн-мошенников.