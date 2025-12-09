Одноклассница душившего детей учителя рассказала о его детстве

Дарья Сероусова, одноклассница учителя игры на балалайке Артема Ваганова, который душил детей пакетами, рассказала, что мужчину воспитывали мать с бабушкой, а в школе его задирали.

— Он все равно вызывал агрессию у них, хотя учился прекрасно, поэтому те же ребята, которые над ним издевались, потом просили списать. У меня о нем самые теплые воспоминания, но одноклассники его доводили, он все терпел. Однажды сказал: «Не буди во мне зверя». Тогда его сильно оскорбляли, но «до зверя» не довели в итоге, — отметила девушка в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Кроме того, подросток, который снял ролик, когда учитель душил детей пакетом, рассказал, что Ваганов предложил заплатить ему от 5 до 15 тысяч рублей — в зависимости от того, сколько времени ему удастся пролежать на кровати. При этом дети говорят, что «насилия со стороны преподавателя не было» и как только кому-то из его пациентов становилось плохо, он тут же заканчивал процедуру и снимал пакет.

21 ноября Артема Ваганова арестовали до 19 января 2026 года по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетних. Мужчина подчеркнул, что не хотел никого убивать, но при этом частично признал свою вину в возможном причинении вреда здоровью детей.