Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

Военные следователи возбудили уголовное дело после крушения самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Расследование ведется по статье 351 УК РФ («Нарушение правил подготовки к полетам»). В ведомстве раскрыли судьбу находившихся на борту членов экипажа. В авиакатастрофе никто из них не выжил.

9 декабря при выполнении тестового полета самолет Ан-22 потерпел крушение в районе деревни Иванково. На борту находились семь человек.

Минобороны прокомментировало крушение Ан-22

В Минобороны России подтвердили факт катастрофы. На место происшествия выехала комиссия Воздушно-космических сил России.