В Липецке машина рухнула на лежавшего под ней ремонтника

В Липецке мужчина пострадал после попытки починить автомобиль, его не спасли. Об этом сообщает Gorod48.ru.

Инцидент произошел на улице Калинина. По данным портала, 39-летний мужчина поднял машину с помощью домкрата и лег под нее. В какой-то момент транспортное средство рухнуло вниз, придавив собой ремонтника.

Мужчина был самозанятым и работал в мастерской вместе с товарищем. В момент инцидента тот находился в помещении, но отреагировал не сразу. Он заметил, что работник пропал и пошел его искать.

«Приятеля он увидел под машиной, а когда поднял ее тот уже не дышал», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего следователи организовали проверку.

Подобный случай до этого произошел во Владимирской области. Мужчина также установил домкрат, чтобы машина не двигалась с места, но во время ремонта транспортное средство поехало, придавив мужчину. Позже его извлекли из-под колес, но спасти не смогли.