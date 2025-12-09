Суд арестовал жителя Подмосковья, который до смерти избил свою мать

Суд заключил под стражу 53-летнего жителя Раменского, обвиняемого в расправе над своей матерью. Злоумышленник избил свою жертву до смерти в ходе конфликта.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— По ходатайству следователя следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области судом арестован 53-летний местный житель, обвиняемый в причинении смертельных травм своей 76-летней матери (ч.4 ст.111 УК РФ), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчина повздорил с женщиной 6 декабря. Тогда он несколько раз ударил ее в грудь и по лицу. Мать подозреваемого скончалась до прибытия врачей. Мужчину в дальнейшем задержали. Правоохранители осмотрели место преступления и допросили свидетелей. Следователи продолжают собирать доказательства по делу.

В сентябре этого года в Раменском вспыхнул конфликт между двумя братьями. Старший из них в ходе ссоры зарезал младшего. Подозреваемый ударил брата ножом в грудь и голову. Мужчина скончался на месте. Злоумышленника задержали.