Суд в Москве продлил арест обвиняемым в массовом отравлении людей салатом

Московский суд продлил домашний арест бывшему генеральному директору ООО «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества компании Елене Машковой, коммерческому директору ООО «Савон-К» Владимиру Шину, а также срок содержания под стражей повару компании Кариму Норматову. Все они являются фигурантами уголовного дела о массовом отравлении людей салатом «Лобио».

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил корреспондент из зала суда.

— Суд постановил продлить меры пресечения Лозину, Машковой, Шину и Норматову до 1 июня 2026 года, — передает решение судьи агентство городских новостей «Москва».

Сам инцидент с отравлением произошел в июне прошлого года. От салата отравились 350 человек. У людей выявили заражение ботулизмом. Пострадавших доставили в медучреждения столицы, области и других регионов страны.

Ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. Ведомство провело проверку и приостановило деятельность «Кухни на районе» на три месяца. Позднее следователи начали устанавливать личности поваров, готовивших салат. В конце ноябре этого года уголовное дело направили на рассмотрение в суд.