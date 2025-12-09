Школьник из Подольска отравился токсичным веществом из-за ремонта у соседей

Школьник из Подольска отравился токсичным веществом якобы из-за того, что этажом ниже сделали ремонт. Именно из-за запаха вещества ребенку стало плохо.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot Проверка.

— Ребенок попал в реанимацию во время соседского ремонта квартиры в Подольске. Мальчик отравился токсичным веществом, которым строители залили пол, — говорится в публикации.

Школьник вернулся домой и вдохнул пары альфа-метилстирола, формальдегида, бензола, стирола и других опасных веществ. Мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали у него интоксикацию бензолом. Впоследствии пострадавшего выписали из медучреждения. Однако семье мальчика пришлось временно съехать с квартиры.

У ребенка наблюдаются сильные головные боли. Из-за них мальчик не может долго сидеть на уроках в школе. Родители ребенка, по неподтвержденным данным, направили досудебную претензию соседу.

Ранее несколько людей отравились химическим веществом в доме на востоке Москвы. В больницу попали трое человек. Они пострадали после того, как в одной из квартир распылили средство от тараканов. Прокуратура установит все обстоятельства инцидента.