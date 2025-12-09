Ресторан «Вкусно — и точка» на Тверской в Москве работает в штатном режиме. Оцепления вокруг здания нет, рассказал администратор заведения, пишет ТАСС в Telegram-канале.

Во вторник, 9 декабря, в СМИ появились публикации о том, что крупный сетевой ресторан в Москве якобы оцепила полиция.

«Полиция оцепила территорию рядом с рестораном «Вкусно — и точка» на Тверской. Работают кинологи с собаками», — пояснили журналисты.

Вместе с тем, в официальных источниках никакой информации о планируемой акции, рейде полиции не было.