В деле о гибели влюбленной пары в Саратове появилась новая деталь

На месте трагической гибели саратовского музыканта Дениса Насенкова и бывшей спортсменки Виолетты Горшковой незадолго до обнаружения тел побывала еще одна женщина, сообщил "РГ" информированный источник. По неофициальным данным, именно она нашла на набережной Волги вещи ребят и унесла их.

Как уже писала "РГ", Денис и Виолетта были найдены мертвыми 6 декабря. Тела 21-летнего парня и 19-летней девушки обнаружили в реке недалеко от берега. При этом исчезли влюбленные еще 29 ноября, и до момента обнаружения тел никто из друзей и близких ничего не знал об их судьбе.

По нашей информации, следствие сейчас отрабатывает и криминальные, и некриминальные версии. Согласно одной из них, которую озвучила мама Дениса, Олеся Сергеевна, девушка могла упасть в Волгу во время ночной прогулки. А парень бросился ее спасать, но в итоге утонул сам. В то же время друзья ребят не исключают, что они могли стать жертвами преступления. Мы попробовали с помощью жителей Саратова и источников, знакомых с ходом расследования, составить маршрут последней прогулки ребят.

- Денис и Виолетта познакомились буквально за несколько дней до трагедии, - рассказала нам подруга парня, Вера (имя изменено - РГ). - Ее привела в компанию одна девушка. Денис ничего не знал о ее жизни, поэтому пошел с ней гулять.

Судя по установленным в ходе расследования фактам, круг общения ребят действительно был разным. Денис уже окончил архитектурный колледж, получил специальность, кроме того, он был талантливым музыкантом. А у Виолетты судьба складывалась не так гладко: она в юности занималась фехтованием, но потом спортивная карьера не пошла в гору, более того, девушка даже оказалась в рехабе. Тем не менее у них нашлись общие темы, и 28 ноября они вместе отправились на прогулку.

В течение этих суток Дениса и Виолетту видели в разных местах. Сначала ребята гуляли около юридического института на Вольской улице недалеко от набережной, а примерно в 4.20 утра их видели около ночного бара "Ива" на пересечении с Московской улицей, уже ближе к центру города. По информации друзей Дениса, больше пара нигде не "засветилась" до исчезновения, но это не совсем так.

- Денис и Виолетта были на набережной Волги в районе Провиантской улицы примерно в 5.30 - это достоверно установлено, - сказал "РГ" информированный источник. - Они в это время проводили время только вдвоем.

Что произошло после этого, неясно до сих пор. Место, где нашли тела, хоть и находится почти в центре, но окружено обширной промзоной, гаражным массивом.

И там могло произойти, что угодно - следствие не исключает такого поворота. Вместе с тем очевидно, что следов насилия на телах Дениса и Виолетты нет. Но пока еще проводятся экспертизы, которые точно дадут ответ, был ли в их смерти "криминал".

До этого времени основным вопросом, тревожившим друзей Дениса и Виолетты, были их пропавшие вещи.

"Их нашли вовсе не в мусорке, они находились в магазине, чуть ближе к центру", - сообщил наш источник.

И, по оперативным данным, принесла их туда какая-то женщина. Она ничего не взяла из вещей, да и особенно нечего было - в сумках лежали только документы.

- Все это случилось, когда меня еще не было на работе, - поделилась с "РГ" заведующая круглосуточным магазином "Спутник" на Провиантской улице Эльмира. - Вещи эти лежали рядом с нашим магазином. Потом через некоторое время приехала полиция, и мы обо всем рассказали оперативникам.

Среди этих вещей не было только телефона Виолетты - как оказалось, она оставила его у подруги перед последней прогулкой с Денисом.

Сейчас, пока еще идут экспертизы, следствие продолжает изучать круг знакомых молодых людей. Тем временем жители города недалеко от места гибели Дениса и Виолетты создали народный мемориал - в память о ребятах горожане несут к нему цветы, свечи и мягкие игрушки.