Прокуратура обжаловала приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной

В суде зарегистрировали апелляционное представление, которое прокуратура внесла на приговор четырем осужденным по делу об афере с квартирой певицы, народной артистки России Ларисы Долиной.

Об этом во вторник, 9 декабря, стало известно из данных подмосковного суда.

— Апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт зарегистрировано 8 декабря 2025 года, — передает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Ранее адвокат одного из осужденных по этому делу подал апелляционную жалобу на приговор. Правозащитник фигуранта объяснил, что объем предъявленного обвинения не соответствует произошедшему.

Четырех злоумышленников осудили 28 ноября. Они получили от четырех до семи лет лишения свободы. Помимо этого, обвиняемых оштрафовали на сумму до миллиона рублей.

