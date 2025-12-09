Россиянин домогался детей, снимал это на видео и выкладывал в интернет

В Татарстане будут судить мужчину, который растлевал детей, снимал это на видео и выкладывал в интернет. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все произошло в период с 2018 по 2024 год. По версии следствия, житель Бугульмы знакомился с детьми и домогался их, снимая свои действия на камеру мобильного телефона. Две такие видеозаписи он распространил в одном из мессенджеров. Всего от его действий пострадали шесть малолетних.

Судебно-психиатрическая экспертиза обнаружила у злоумышленника признаки хронического психического расстройства. Установлено, что недуг лишал его возможности осознавать фактический характер и опасность своих действий, а также руководить ими.

Следствие направило в суд прошение о применении в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера, исключающих уголовное наказание в связи с невменяемостью фигуранта.