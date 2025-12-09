Суд в Москве продлил меры пресечения фигурантам дела об отравлении людей салатом

Люблинский районный суд Москвы продлил домашний арест бывшему генеральному директору ООО «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества компании Елене Машковой, коммерческому директору ООО «Савон-К» Владимиру Шину, а также срок содержания в СИЗО повару компании Кариму Норматову по уголовному делу об отравлении людей пищевой продукцией компании, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд постановил продлить меры пресечения Лозину, Машковой, Шину и Норматову до 1 июня 2026 года», – сказала судья Татьяна Калинина.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), Шин дополнительно обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

По версии следствия, Лозин и иные фигуранты в июне 2024 года действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, нарушая требования безопасности, изготовили не менее 2 тыс. 336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина «Самокат» неограниченному кругу лиц. В результате допущенных нарушений требований безопасности более 120 человек, употребившие вышеуказанное блюдо в пищу, госпитализированы в больницы Москвы, Подмосковья и других регионов России с диагнозом «ботулизм».