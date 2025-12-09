Подмосковный суд рассмотрит дело мошенников, похитивших у мужчины 18 миллионов

Можайский городской суд разберется в деле трех злоумышленников, которые обманным путем выманили у 63-летнего мужчины более 17,6 миллиона рублей.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Можайская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленники начали свой преступный путь еще в прошлом году. Каждому из них была отведена определенная роль. Один из них занимался открытием расчетных счетов и оформлением банковских карт на свое имя. Второй обвиняемый проворачивал фиктивные денежные операции, чтобы членов группы не вычислили. Третий фигурант выполнял роль инкассатора. Именно ему и передал деньги потерпевший. Жителя Подмосковья заставили не только снять деньги со счетов, но и продать свою квартиру. Прокуратура хочет добиться возмещения ущерба, причиненного злоумышленниками.

Ранее телефонные мошенники крупно обманули 68-летнюю жительницу столицы. Женщину убедили якобы задекларировать свои средства. Для этого она сначала взяла кредит на 600 тысяч, а затем продала свою квартиру. В общей сложности женщина потеряла 28 миллионов рублей. Одного из пособников аферистов смогли поймать. В его отношении завели уголовное дело.