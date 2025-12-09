В Костроме подросток стрелял по приятелям из пневматики

В Костромской области старшеклассника будут судить за хулиганство с применением оружия, ему грозит до семи лет колонии. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в местном сквере, 15-летний школьник выстрелил из пневматики в своих приятелей. Металлические пули попали в мальчиков, они получили поверхностные раны.

В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, на время расследования школьник находился под подпиской о невыезде. Материалы расследования направлены в суд, хулигану может грозить до семи лет в воспитательной колонии.

До этого в Петербурге подростки выстрелили в прохожего из газового пистолета после замечания. С заявлением в полицию обратился 35-летний местный житель. Мужчина рассказал, что сделал замечание группе подростков, которые нецензурно выражались на улице. В ответ один из них достал газовый пистолет и выстрелил в сторону прохожего. Полиция задержала подозреваемых у входа на станцию метро «Купчино». Среди задержанных оказались подростки в возрасте 15-17 лет.