Мужчина приехал в гости к брату и изнасиловал маленьких племянников

В Бразилии мужчина надругался над племянниками, пока гостил у брата, сообщает Metrópoles.

Во вторник, 9 декабря, в Федеральном округе Бразилии задержали 42-летнего мужчину по подозрению в растлении несовершеннолетних. Жертвами педофила стали двое его четырехлетних племянников. По данным полиции, он неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности детей.

Акты насилия происходили прямо в доме его брата, где подозреваемый жил последние две недели. Как уточняется, он приехал в столичный регион из штата Минас-Жерайс на лечение.

Подозреваемого поместили в следственный изолятор. Сейчас он ожидает дальнейших судебных решений. Какое наказание грозит мужчине, не уточняется.