Санта-педофил арестован в Америке

В американском штате Нью-Джерси был арестован 64-летний мужчина, который после выхода на пенсию работал на праздниках актером, изображающим Санта-Клауса. Как сообщает полиция округа Мерсер, Марк Паулино обвиняется в хранении и распространении материалов с сексуальным насилием над детьми, а также в создании угрозы благополучию детей.

© Московский Комсомолец

Расследование началось 4 декабря после получения информации о загрузке детской порнографии из его дома. Полиция установила, что Паулино, бывший учитель начальной школы, активно позиционировал себя как «Санта по найму» для частных и корпоративных мероприятий, что подразумевало непосредственный контакт с детьми. Это заставило детективов работать в срочном порядке для получения ордера на обыск.

Обыск, проведенный 5 декабря, позволил изъять вещественные доказательства. Власти подали ходатайство о заключении обвиняемого под стражу до суда.

«Он был таким милым парнем. Он играл Санту. Мы знали, что он был учителем. Это было своего рода разочарованием», - сказала его соседка.

Отдельно отмечается, что на прошлой неделе в США был осужден другой учитель, 47-летний Дэвид МакКаун, получивший 135 лет тюрьмы за использование искусственного интеллекта для создания материалов с сексуальным насилием над детьми с участием своих учеников.