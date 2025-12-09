В Казахстане арестовали активы фигуранта дела о взятках в Минобороны

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об аресте имущества в Казахстане у одного из фигурантов уголовного дела о коррупции в Министерстве обороны. Речь идет о сотруднике Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества», подозреваемом в получении взятки при заключении договоров. Об этом Бастрыкин написал в авторской статье для РБК.

По его словам, это стало примером успешного взаимодействия с правоохранительными органами Казахстана и Белоруссии, которые в полном объеме исполнили запрос российской стороны о правовой помощи. Глава СК отметил, что следствие намерено активно использовать международные механизмы, включая Интерпол, для розыска скрывающихся за рубежом коррупционеров и ареста их активов.

Дело связано с масштабным расследованием в отношении руководства мемориала «Пантеон защитников Отечества». Ранее, в сентябре 2024 года, был арестован его глава Вячеслав Филиппов. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в обмен на заключение контрактов по завышенной стоимости. Бастрыкин подчеркнул, что СК России настроен на дальнейшее развитие такого сотрудничества для противодействия транснациональной преступности.