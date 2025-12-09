В Индонезии произошел пожар в офисном здании

В столице Индонезии Джакарте вспыхнул пожар в офисном здании, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, включая беременную женщину. Об этом пишет издание Associated Press (AP) со ссылкой на местную полицию.

Речь идет о семиэтажном здании в центральной части города, в районе Кемайоран. Пожар был потушен усилиями сотни сотрудников и 29 единиц техники в течение трех часов.

По словам начальника полиции Джакарты Сусатио Пурномо Кондро, возгорание началось на первом этаже, после чего огонь распространился на остальные.

В материале AP говорится, что здание, в частности, использовалось как офис продаж и место хранения для неназванное компании, производящей беспилотные летательные аппараты, а причиной пожара могла послужить загоревшаяся в ходе испытаний батарея.

Спасатели извлекли из здания по меньшей мере 22 тела — семь мужчин и 15 женщин — все они доставлены в полицейский госпиталь в Восточной Джакарте для опознания.

26 ноября в жилом комплексе в Гонконге, где проживали около четырех тысяч человек, произошел масштабный пожар. Предположительно, причиной стали охваченные огнем стройматериалы. Всего пострадали более 200 человек, 146 из них спасти не удалось.