Раскрыты подробности о крушении Ан-22 под Иваново

Экипаж Ан-22 Минобороны ВС России, который потерпел крушение в Ивановской области во вторник, 9 декабря, увел самолет в сторону от жилых домов. Об этом рассказал глава Балахонковского сельского поселения Александр Волков, сообщает ИА "Регнум".

© Александр Рюмин/ТАСС

По словам чиновника, местные жители не пострадали в результате авиакатастрофы, разрушений наземных строений и домов также не произошло.

Волков отметил, что к работе над катастрофой подключились все экстренные службы, администрация района оказывает всевозможную помощь и координацию в рамках своих полномочий.

Минобороны прокомментировало крушение Ан-22

Ранее в МО РФ подтвердили крушение военного-транспортного самолета Ан-22 в Фурмановском районе Ивановской области. Обломки воздушного судна, которое проводило полет после ремонта, упали в Уводьское водохранилище. К месту крушения вылетает комиссия ВКС России.