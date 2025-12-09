Полицейские задержали москвичку, забравшую у трех пенсионеров 12 миллионов

Полицейские задержали 23-летнюю москвичку, которая забрала 12 миллионов рублей у трех пенсионеров из столицы и области.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино задержали одну из подозреваемых — 23-летнюю жительницу столицы. По версии следствия, за денежное вознаграждение она забрала у потерпевшей часть от общей похищенной суммы, после чего направила деньги соучастникам, — рассказали на сайте ведомства.

Девушка работала на телефонных мошенников. Одной из жертв аферистов стала 68-летняя женщина. Ее обманули под видом уточнения информации о начисляемой пенсии. Пенсионерка отправила злоумышленникам код из СМС. Впоследствии ее запугали потерей всех денег. Потерпевшей пришлось отдать курьеру свыше девяти миллионов рублей.

Пособницу аферистов, забравшую деньги у женщины, уличили в аналогичных эпизодах. Девушка получила от другой столичной пенсионерки миллион рублей. Кроме того, фигурантка забрала почти два миллиона у 62-летней жительницы Подмосковья. В отношении злоумышленницы завели уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.

Ранее силовики задержали другую москвичку, работавшую курьером на мошенников. Она получила более миллиона рублей от двух подростков из Подмосковья. В отношении девушки возбудили уголовное дело, свою вину она не признала.