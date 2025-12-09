Минобороны прокомментировало крушение Ан-22

Минобороны России подтвердило факт крушения своего военно-транспортного самолета в Ивановской области, пишет ТАСС.

Самолет Ан-22 потерпел крушение в ходе облета после того, как был проведен ремонт. Подчеркивается, что авиакатастрофа произошла в пустынной местности.

«Сегодня в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22», — говорится в сообщении.

Спасатели немедленно отправились на место происшествия, чтобы выяснить судьбу экипажа. Для расследования причин крушения самолета к месту событий направляется и комиссия Воздушно-космических сил России.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что, по предварительным данным, члены экипажа военного АН-22 «Антей» погибли. На борту самолета находилось семь человек.