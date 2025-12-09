Российская туристка погибла при обрушении камней на автобус во Вьетнаме

Россиянка погибла, еще двое туристов из РФ получили ранения в результате обрушения камней на туристический автобус в провинции Ламдонг во Вьетнаме. Об этом сообщил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков, передает РИА Новости.

По его данным, происшествие произошло утром 8 декабря на перевале Дай Нинь. На участке велись дорожные работы, и крупные каменные глыбы сорвались на проезжавший автобус с одиннадцатью пассажирами.

Садыков уточнил, что погибла женщина 1968 года рождения. Пострадавшие россияне доставлены в больницы. Один из них находится в тяжелом состоянии. Консульство находится на связи с родственниками погибшей и взаимодействует с местными властями.

Полиция провинции проводит проверку инцидента, в том числе изучает видеозаписи и опрашивает работников строительной компании, чтобы установить обстоятельства обрушения.