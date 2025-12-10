Число жертв крушения военно-транспортного самолета Ан-22 под Иваново выросло

Продолжается операция по расследованию причин катастрофы

Аварийно-спасательный отряд города Иваново оперативно включился в работу на месте крушения самолета Ан-22. Поисково-спасательные мероприятия с первых часов возглавлялись начальником отряда Леонидом Большаковым.

О ситуации сообщило МКУ "Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Иваново" в своем сообществе во "ВКонтакте". Ведомство опубликовало фотографии с места происшествия. На снимках видна работа спасателей в акватории Уводьского водохранилища, куда упали обломки самолета.

Сейчас спасатели, водолазы и военные продолжают операцию, используя специальную технику. Зона работ остается закрытой, расследование причин катастрофы все еще идет.