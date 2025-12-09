Найдены фрагменты рухнувшего в российском регионе самолета

Самолет Ан-22 упал в районе Уводьского водохранилища, расположенного в Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что фрагменты самолета удалось найти на воде. Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

О падении самолета стало известно сегодня. Как отметили СМИ, по предварительным данным, это борт Министерства обороны.

Сообщалось, что крушение произошло в Фурмановском районе. На борту самолета находилось семь человек экипажа. Экстренные службы немедленно прибыли на место происшествия.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Точные причины катастрофы пока установить не удалось.