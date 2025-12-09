Москвич продал жилье в алкогольном психозе и решил все отменить

Москвич продал жилье, через какое-то время спохватился и решил все отменить. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?»

В районе Очаково-Матвеевское горожанин избавился от однокомнатной квартиры. Он нашел риелтора, подготовился к сделке и даже нашел человека, готового приобрести жилье. Продажа состоялась, все прошло успешно, однако уже вскоре житель столицы решил все отменить.

Как отмечается, он разорвал данную сделку. Новый собственник, в свою очередь, оказался с ним не согласен. Россияне обратились в судебную инстанцию для дальнейших разборок.

Москвич объяснил, что расстался с жильем, будучи в алкогольном психозе, и что теперь хочет все сохранить, как было изначально. В связи с этим была проведена экспертиза, доказавшая версию горожанина о неадекватном поведении в состоянии запоя. В итоге квартиру отдали хозяину.

В 2024-м известная российская певица Лариса Долина стала жертвой мошенников и продала элитную квартиру в Хамовниках. Позднее она осознала уловку недоброжелателей и обратилась к суду за помощью в разрыве сделки. Певице отдали ее жилье, а покупательницу оставили без денег.

После этого начался скандал. Недавно артистка впервые высказалась насчет произошедшего, заявив, что долгое время молчала, не давая комментарии по этому делу, так как была в шоковом состоянии. Россиянка, которая теперь разбирается с отмененной сделкой, также сделала заявление.