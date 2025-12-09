Минобороны: самолет Ан-22 упал в безлюдном районе

Самолет Ан-22, который потерпел крушение в Ивановской области, упал в безлюдном районе. Об этом сообщило министерство обороны России, пишет ТАСС. По данным ведомства, к месту происшествия вылетела поисково-спасательная команда для установления судьбы экипажа. 9 декабря самолет Ан-22, на борту которого находились семь членов экипажа, разбился в Фурмановском районе. Информация о причинах крушения воздушного судна и пострадавших уточняется. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, самолет выполнял облет после ремонтного обслуживания. Журналисты уточнили, что при падении экипаж увел судно от жилых домов, борт упал в безлюдной местности. По данным SHOT, на месте крушения самолета возле Уводьского водохранилища найдены фрагменты Ан-22. По предварительной информации, Ан-22 разрушился на части прямо во время полета. Экипаж из семи человек, предварительно, не выжил.