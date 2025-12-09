Раскрыто, что участницу СВО в Крыму полгода держал взаперти и избивал сослуживец

В Крыму расследуют резонансную историю: участницу СВО Евгению, по её словам, избивал и месяц удерживал в квартире сослуживец по имени Беник.

© Московский Комсомолец

Уголовное дело о тяжком вреде здоровью возбудили только спустя шесть месяцев — после коллективного обращения депутатов Госдумы. Фигурант по-прежнему на свободе, передает Газета.ру.

Евгения вернулась из зоны СВО осенью 2024 года и в Симферополе познакомилась с мужчиной, представившимся сотрудником спецслужбы. Он сопровождал её при оформлении документов и быстро добился доверия. Уже через несколько недель женщину фактически изолировали: её перестали отпускать в часть, лишили контактов, контролировали телефон. В съемной квартире он установил видеокамеры и, по словам пострадавшей, не скрывал вспышек агрессии.

Несколько недель спустя ситуация ухудшилась. Евгения заявляет, что мужчина забрал её банковские карты, ограничил передвижение и начал устраивать сцены ревности. В ночь на 31 декабря он избил её до потери сознания. Позже врачи установят: переломаны 12 рёбер, сильные ушибы, повреждённые зубы. Сына она успела предупредить лишь коротким сообщением и фотографией.

Следующее утро показало, что женщина оказалась полностью изолирована. Телефон перехватил её спутник, уверяя сына, что мать «не хочет разговаривать». Заявление в полицию приняли, но через десять дней отказали в возбуждении дела, мотивировав невозможностью связаться с потерпевшей. Всё это время женщина оставалась без медицинской помощи.

Лишь в феврале 2025 года ей удалось выйти на связь: мужчина уехал в Москву и позволил положить её в госпиталь, требуя сказать, что она «упала с лестницы». Евгения рассказала врачам правду, после чего вместе с сыном обратилась в силовые структуры. Но дело не двигалось: не проводились допросы, не изымались записи камер, материалы передавались из отдела в отдел.

Характер диалога следствия с фигурантом вызывает вопросы. По словам семьи, в их присутствии следователь созванивался с Беником, который объяснял происхождение травм «уличной дракой», просил «выкинуть заявление», а затем угрожал Евгении расправой.

Лишь в августе, после запросов депутатов Госдумы в Генпрокуратуру и центральный аппарат СК, дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Однако его почти сразу передали в МВД, что адвокат называет нарушением — преступления, совершённые в отношении участников СВО, находятся в ведении военного следствия.

По делу направлено около 40 жалоб, но обвинение мужчине так и не предъявлено. Евгения уверена: ему помогают влиятельные знакомые. Адвокат продолжает добиваться возвращения материалов в военный следственный комитет и процессуальных действий, которые должны были быть проведены ещё в январе.