Россиянин шантажом пытался вернуть деньги за подарки со своей бывшей девушки

Мужчина из Брянской области, пытавшийся силой вернуть деньги, потраченные на подарки бывшей девушке, в итоге был осуждён и сам оказался должен ей в три раза больше. 30-летний житель Петуховки, не сумев смириться с расставанием, решил подсчитать все свои финансовые траты за время отношений. Общая сумма «инвестиций», по его мнению, составила 33 тысячи рублей, сообщает телеграм-канал "BAZA".

Иван предъявил бывшей возлюбленной своеобразный «счёт» и потребовал полного возврата денег. В качестве рычага давления он использовал шантаж, пригрозив выложить в сеть компрометирующие материалы, если девушка откажется платить. Несмотря на угрозы, она не поддалась на требования и денег не вернула. Тогда мужчина привёл свою угрозу в исполнение и опубликовал личные данные.

Однако эта акция возмездия обернулась против самого шантажиста. Девушка, чьё терпение иссякло, обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. В результате судебного разбирательства Ивана признали виновным. Суд приговорил его к одному году и шести месяцам ограничения свободы. Помимо этого, с мужчины взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей. Размер этой компенсации составил 100 тысяч рублей, что более чем в три раза превышает ту сумму, которую он безуспешно пытался вернуть. Таким образом, попытка «восстановить справедливость» обернулась для него судимостью и существенными финансовыми потерями.