Московские следователи в январе – ноябре 2025 года возбудили более 1,2 тыс. уголовных дел о коррупции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«Следователями столичного СК за 11 месяцев текущего года возбуждено 1 тыс. 216 уголовных дел коррупционной направленности. В суд направлено более 650 уголовных дел указанной категории», – сказали в ведомстве.

Отмечается, что благодаря московским следователям наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 3,5 млрд руб. Кроме того, в ходе расследований коррупционных преступлений сотрудники СК Москвы приняли меры к возмещению ущерба на сумму более 190 млн руб.

Ранее в прокуратуре столицы сообщили Агентству «Москва», что в январе – сентябре текущего года выявлены более 1,8 тыс. должностных лиц, допустивших нарушения установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений. Шестеро уволены в связи с утратой доверия.