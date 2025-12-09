У пропавшей модели из Краснодарского края был конфликт с возлюбленным

До исчезновения, как сообщается, у модели из Краснодарского края возник конфликт с её возлюбленным, после чего она покинула его место жительства. В её квартире обнаружили неразобранные сумки и её документы.

По информации, предоставленной родными Анжелики ресурсу SHOT, она перебралась в Москву из Краснодара несколько лет назад после расторжения брака, надеясь построить карьеру модели и активно посещала различные отборы. У неё есть сын-подросток, которому сейчас 16 лет, проживающий в Краснодаре с отцом. Модель почти не общалась с ними, но в последнее время стала оказывать финансовую поддержку. Около полугода назад Анжелика начала отношения с мужчиной по имени Дмитрий. Сестрам она рассказывала, что он ведет строительный бизнес в Москве и владеет своей фирмой. Однако она никогда не демонстрировала его фотографии и не представляла его своей семье.

Как выяснилось, в течение первых двух дней после её исчезновения, когда родственники выражали беспокойство, кто-то просматривал входящие сообщения на её телефоне, но не отвечал на них. Позднее этот телефон вместе с багажом обнаружили в её квартире. Семья обратилась в правоохранительные органы. Они предполагают, что к её исчезновению может быть причастен её партнер, поскольку он не выходит на связь и не участвует в её поиске.