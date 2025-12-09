Жителя Подмосковья осудили на семь лет за переделку оружия в гараже

Жителя подмосковного Домодедова осудили на семь лет по делу о незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Он занимался этой деятельностью на протяжении шести лет в своем гараже.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Он (подсудимый — прим. «ВМ») признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия), п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение основных частей огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, незаконное хранение боеприпасов к нему), — рассказали на сайте ведомства.

Мужчина начал свою деятельность в январе 2018-го. Он покупал в интернете охолощенное оружие. Затем обвиняемый изготавливал из него пригодное для стрельбы оружие. Этим он занимался у себя в гараже. Там же он хранил патроны. Мужчину задержали в декабре прошлого года. В его квартире нашли бездымный порох. Отбывать наказание фигурант будет в колонии общего режима.

В сентябре этого года силовики накрыли 27 подпольных оружейных мастерских в России, в том числе Москве и области. Сотрудники ФСБ задержали 43 человек. У них изъяли девять пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей и другого незаконного оружия.