Пьяный мужчина избил охранника ресторана на Белорусском вокзале

Пьяный житель Архангельской области напал на охранника ресторана быстрого питания на площади Тверской заставы в столице. Злоумышленник хотел попасть в заведение, но его не пускали. Тогда он набросился с кулаками на секьюрити.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— Злоумышленник в состоянии опьянения попытался зайти в ресторан быстрого питания на площади Тверской заставы и охранник заведения остановил его. В ответ на это последний начал высказывать в адрес мужчины нецензурные оскорбления и нанес ему два удара в область лица, после чего достал из кармана своего спутника предмет, схожий с ножом, и стал выкрикивать угрозы, — рассказали на сайте ведомства.

Свидетели этого инцидента вызвали на место правоохранителей. Дебошира оперативно нашли и задержали. Полицейские выяснили, что он имеет несколько судимостей. В отношении жителя Архангельской области завели новое уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Ранее подобный инцидент случился на востоке столицы. Там 41-летний гражданин избил охранника магазина. Он несколько раз ударил мужчину. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемого задержали.