Экс-министр российского региона умер после выхода из СИЗО

Бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, обвиняемый в организации преступного сообщества, умер после выхода из СИЗО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он скончался 8 декабря в онкологическом центре. На прошлой неделе экс-чиновника освободили из-под стражи под подписку о невыезде в связи с тяжелым заболеванием.

Расследование уголовного дела будет прекращено. Прямилов проходил по коррупционному делу, связанному со строительством станции метро «Театральная» в Самаре. Его задержали в октябре 2024 года.

По версии следователей, Прямилов обеспечил незаконное получение средств подрядной организацией. Размер аванса из резервного фонда региона составил 3,5 миллиарда рублей. Ему инкриминировали статью 286 УК РФ («Превышение полномочий»), но позже добавили еще и статью 210 УК РФ («Организация преступного сообщества с использованием служебного положения»). Обвиняемыми стали бывшие председатель самарского правительства Виктор Кудряшов, министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев.