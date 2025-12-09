Жительница Великобритании приютила мигранта и держала его в рабстве

Мигрант из Сьерра-Леоне получил политическое убежище в Великобритании после того, как оказался в рабстве у местной жительницы. Подробности истории приводит газета The Times.

Мужчина, имя которого не называется, рассказал, что его приютила женщина из Нигерии, но вскоре она превратила его в раба, заставляя вступать с ней и ее знакомыми в интимную связь в обмен на жилье и еду.

По словам мужчины, он однажды отказался подчиняться требованиям хозяйки, после чего она ударила его и выгнала на улицу.

Он пояснил, что сбежал в Великобританию, так как в своей стране поддерживал оппозиционную партию, участвовал в политических конференциях, финансировал оппонентов президента и пережил нападение бандитов.

Опасаясь за жизнь, мужчина прибыл в Великобританию, где попал в дом женщины, известной как DS. Она, по его словам, забрала паспорт и заставляла работать с пяти утра до десяти вечера без обещанной оплаты, передает газета.

Ранее в результате масштабных обысков в Мьянме и Камбодже около 3,5 тысячи человек освободили из рабства. По данным местных правоохранителей, преступники представлялись сотрудниками модельных агентств туристкам из СНГ, которых планировали использовать для мошенничества или продажи органов.