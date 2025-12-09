Число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на Чебоксары увеличилось до 14
Число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары увеличилось до 14.
Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
Он также добавил, что жители постепенно возвращаются в свои квартиры. Для оценки состояния домов и нанесенного ущерба начинают работу специальные комиссии при администрации города.
Стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чебоксарам беспилотниками типа «Лютый». При этом в многоэтажном доме выбило окна, разрушены балконы. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, Украина уже «очень дорого» заплатила за атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты в России. Войска ВС РФ продолжают наносить массированные удары по стратегически важным для Киева объектам.