Число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на Чебоксары увеличилось до 14

Число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары увеличилось до 14.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

— Число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая одного ребенка. Все они получают необходимую медицинскую помощь. Экстренные службы оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность населения, — написал Степанов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что жители постепенно возвращаются в свои квартиры. Для оценки состояния домов и нанесенного ущерба начинают работу специальные комиссии при администрации города.

Стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Чебоксарам беспилотниками типа «Лютый». При этом в многоэтажном доме выбило окна, разрушены балконы. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, Украина уже «очень дорого» заплатила за атаки Вооруженных сил Украины на гражданские объекты в России. Войска ВС РФ продолжают наносить массированные удары по стратегически важным для Киева объектам.