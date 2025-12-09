В Москве разыскивают модель, пропавшую более двух недель назад

В Москве разыскивают модель Анжелику, пропавшую более двух недель назад. Как сообщает «112», в последний раз ее видели с мужчиной, с которым семья девушки не знакома.

© Вечерняя Москва

О пропаже 33-летней Анжелики сообщили ее сестры. Они отметили, что девушка постоянно была на связи и никогда не оставляла телефон, однако внезапно перестала выходить в Сеть. Знакомый Анжелики подтвердил, что по адресу проживания ее нет, а все личные вещи, включая телефон, документы и дневник, остались в квартире.

Соседи рассказали, что последний раз видели модель, покидавшую жилье вместе с мужчиной значительно старше ее. Семья знала о ее бойфренде, но подробностей о нем не имела. Родственники опасаются, что мужчина мог причинить девушке вред, и уже обратились в полицию, передает источник.

На Филиппинах у побережья района Диит нашли тело бывшей королевы красоты Акен Аррадасы, которую похитили 31 июля в городе Ормок. Сестра похищенной обратилась в полицию только 4 августа, рассказав, что утром в день похищения Аррадаса говорила с мужчиной по имени Пай-ап Дрилон, который проживал в том же районе, что и она.