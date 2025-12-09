Экс-министр российского региона умер после выхода из СИЗО

© Московский Комсомолец

Ушёл из жизни Андрей Прямилов, экс-глава финансового ведомства Самарской области, который являлся фигурантом уголовного дела об организации преступной группы в рамках строительства метрополитена. Данные сведения были официально подтверждены агентству ТАСС представителями областного Минздрава.

В ведомстве коротко подтвердили факт кончины Прямилова в ответ на соответствующий запрос.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, бывший чиновник страдал от болезни.

Напомним, задержание Прямилова произошло 17 октября 2024 года, а на следующий день суд вынес решение о его заключении под стражу. Ему инкриминировалось превышение служебных полномочий в связи с получением инфраструктурного кредита и средств из резервного фонда Самарской области на финансирование метростроя. Позже следствие выдвинуло обвинение в организации ОПС (статья 210, часть 3 УК РФ) группе экс-чиновников областного правительства, включая Виктора Кудряшова, бывшего председателя правительства региона, Андрея Прямилова, а также экс-министров строительства Николая Плаксина и Михаила Асеева. Уголовное дело связано с возведением станции «Театральная» самарского метро.