Мосгорсуд утвердил второй пожизненный срок серийному убийце Миргороду

Московский городской суд утвердил второй пожизненный срок для серийного убийцы Владимира Миргорода, известного как Душитель. Мужчину впервые приговорили к пожизненному лишению свободы более 10 лет назад.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Головинского районного суда города Москвы в отношении Миргорода Владимира Викторовича. Приговор районного суда в части наказания оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Второй пожизненный срок Миргород получил в июне этого года. Тогда его осудили за убийство 15 женщин и одного мужчины, а также покушение на убийство. Обвиняемый сам сознался в новых преступлениях.

Впервые Миргорода приговорили к пожизненному сроку в 2012 году. Маньяк убивал своих жертв одинаково: он насиловал, душил, а затем обворовывал потерпевших. Что известно о Миргороде и как он попался следователям — в материале «Вечерней Москвы».