В Подмосковье задержали банду торговцев контрафактными лекарствами

Силовики накрыли банду из семи человек, продававшую населению контрафактные лекарства. Злоумышленники передавали людям препараты в подмосковном Красногорске, а также на станциях московского метро.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъято свыше 600 упаковок фальсифицированной фармацевтической продукции, денежные средства в российской и иностранной валюте, смартфоны, банковские карты и компьютерная техника, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленники разработали своей план еще в 2022 году. Они начали ввозить некачественные лекарства и БАДы в Россию и продавать их. За это время подозреваемые успели заработать более 200 миллионов рублей. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Троих членов преступной группы отправили под домашний арест, а остальным участникам установили запрет определенных действий. Правоохранители устанавливают других подозреваемых по этому делу.

Ранее в Москве задержали участников группы по сбыту контрафактных лекарств. Силовики изъяли у подозреваемых медикаменты на 100 миллионов рублей. Следователи предъявили обвинение 14 людям. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.