Расчлененного младенца обнаружили в холодильнике заведения для взрослых в Токио

В холодильнике офиса кол-центра интимного характера в Токио обнаружили расчлененного младенца. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на японскую полицию.

© Вечерняя Москва

Сообщение в полицию поступило от сотрудника, обнаружившего в холодильнике голову ребенка. Прибывшие оперативники нашли другие части тела: голова была завернута в пластиковый пакет, а руки и ноги разложены по контейнерам для еды. Туловище обнаружить не удалось.

Полиция расследует дело по статьям о расчленении и оставлении тела. Установить пол ребенка пока не получилось. Предположительно, что младенцу было около двух месяцев.

35-летний местный житель, работающий неподалеку, рассказал, что видел оцепление возле здания и был поражен услышанным. Он отметил, что помещение используется как комната ожидания для секс-работниц. Нередко он замечал женщин, заходящих и выходящих оттуда. Другая жительница района, работающая в кол-центре в соседнем здании, призналась, что не может поверить в произошедшее, несмотря на сомнительную репутацию района Сумида, передает газета.

