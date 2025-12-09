Силовики задержали педофила, растлевавшего девочек девяти и десяти лет

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу задержали 36-летнего жителя Новосибирской области по подозрению в совершении преступлений против несовершеннолетних.

Задержание произошло 8 декабря в ходе служебной командировки оперативников в Сибирский регион. Мужчина подозревается в совершении противоправных действий в отношении двух школьниц из Санкт-Петербурга в возрасте 9 и 10 лет.

По данным следствия, подозреваемый установил контакт с девочками через один из популярных мессенджеров. Используя чаты, он совершил в их отношении насильственные действия сексуального характера. По этим фактам следственными органами было возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли вещественные доказательства: ноутбук и мобильный телефон. На электронных устройствах были обнаружены материалы порнографического содержания с участием детей и подростков. Также оперативники зафиксировали несколько десятков активных чатов в различных мессенджерах, где подозреваемый вёл переписку с малолетними девочками.

В настоящее время фигурант доставлен в Санкт-Петербург и задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности мужчины и возможных других потерпевших.