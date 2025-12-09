Задержан экс-мэр Иванова по подозрению в коррупции

В Москве задержан бывший мэр Иванова и экс-зампред правительства области Александр Шаботинский. Его подозревают в создании схемы по проведению фиктивных ремонтов многоквартирных домов, сумма контрактов превысила 500 млн рублей.

© Московский Комсомолец

По данным МВД, Шаботинский, зная об интересе силовиков, пытался решить свои проблемы через посредников, но безуспешно. Региональная прокуратура выявила нарушения, после чего следствие установило его роль в махинациях. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте, передает Коммерсантъ.

Шаботинскому 60 лет. Уроженец Житомира, он окончил военно-политическое училище, служил в армии, затем работал в ГИБДД Ивановской области. Позже стал депутатом и чиновником. С 2020 по 2024 год занимал должность зампреда регионального правительства, курируя ЖКХ. В декабре 2025 года он ушёл с поста главы городской администрации.

Следствие считает, что, пользуясь полномочиями, чиновник обеспечивал коммерческим фирмам выгодные условия для получения контрактов на капремонт домов и свободную приёмку работ. Делалось это по договорённости с руководством областного департамента ЖКХ, чьи главы назначались по его инициативе. Через такую схему прошло более 30 контрактов.

Сообщники фигурируют в делах о превышении полномочий и получении взяток. Сам Шаботинский проходит по статье о превышении полномочий, расследование находится под контролем прокуратуры области.