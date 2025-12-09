У побережья Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6

У побережья Курильских островов в Сахалинской области ночью с понедельника на вторник произошло землетрясение магнитудой 7,6.

Об этом 9 декабря сообщили на сейсмической станции «Южно-Сахалинск».

— Могли ощутить на Южных Курильских островах до четырех баллов, — сказано в сообщении.

По данным специалистов, очаг подземных толчков находился на глубине 20 километров, передает ТАСС.

Накануне землетрясение магнитудой 5,4 произошло в турецкой провинции Анталья 8 декабря в 13:21 по московскому времени. Толчки ощущались и в соседних с регионом районах. 8 декабря в Северо-Курильске также случилось землетрясение. Из-за подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больницы.

В ноябре в Тымовском районе на острове Сахалин произошло землетрясение магнитудой 4,3. Жители сел Мгачи, Тымовское и Ноглики сообщили о заметных подземных толчках. Ближе всего к эпицентру землетрясения оказались небольшие села Иркир, Арги-Паги и Чир-Унвд.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.