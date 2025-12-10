В Крыму 16-летний подросток-инвалид погиб, пытаясь сбежать от матери

Крымскую трагедию с попыткой побега подростка по телевизионному кабелю раскрывают соседи. В Симферополе 16-летний мальчик с инвалидностью погиб, пытаясь спуститься из окна шестого этажа после того, как его в очередной раз заперла дома собственная мать.

Об этом соседи рассказали URA.RU.

По их словам, ситуация в семье была давно накалена до предела. Женщина регулярно оставляла сына одного, лишая его самого необходимого.

«Женщина запирала сына дома, уходила надолго, оставляя без еды и денег, забирала телефон и била. Подросток не раз пытался выбраться и добраться до отчима», — рассказали соседи.

Роковой день стал очередным в череде таких изоляций. Мать, уходя, заперла квартиру, оставив подростка без продуктов и средств связи. Отчаявшись, мальчик решился на отчаянный шаг.

В поисках спасения ребенок попытался покинуть квартиру через окно. Единственным подручным средством стал телевизионный кабель. Однако трос не выдержал веса подростка и оборвался. Падение с большой высоты стало причиной тяжелейших травм. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось — он скончался в больнице.

В ходе следствия мать погибшего не признала своей вины в трагедии. Тем не менее, суд, рассмотрев все обстоятельства дела, вынес обвинительный приговор. Женщина была осуждена и приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии. Этот случай вновь заставляет задуматься о хрупкости детских жизней и необходимости внимания к неблагополучным семьям.