Названо число пострадавших в Чебоксарах в результате атаки БПЛА

Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате удара украинскими беспилотниками по Чебоксарам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.

© Александр Река/ТАСС

«По оперативным данным в результате прилета БПЛА в Чебоксарах число пострадавших увеличилось до 9 человек, включая одного ребенка. В настоящее время все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - подчеркнул он.

Вице-премьер правительства республики также отметил, что на базе одного из общеобразовательных учреждений развернут пункт временного размещения, где работают психологи и медики.

Степанов призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подчеркнул в своем Telegram-канале, что экстренные службы «сработали максимально оперативно и профессионально» и пожар, возникший в результате атаки дронов, был быстро потушен.

«Это позволило избежать более серьезных последствий», - отметил он, заверив, что «ситуация находится под полным и непрерывным контролем».

Украинские беспилотники атаковали Чебоксары сегодня утром. По словам местных жителей, первые взрывы они услышали в районе семи часов утра. Telegram-канал Shot сообщил, что обломки беспилотника повредили многоэтажку, опубликовав фотографию с места происшествия. При этом, по данным Telegram-канала Mash, из-за атаки БПЛА в городе перекрыли несколько улиц, а аэропорт временно ограничил прием и отправку самолетов.